Madre y sus tres hijas se salvan de morir, autoridades dejan libre a sospechoso

Osa. Un caso preocupante, una madre y sus tres hijas se salvaron de milagro, luego de que la ex pareja y padre de las menores, las intentara agredir nuevamente.

Esta mujer vive en Bahía Ballena, en una humilde casita.

La mujer le interpuso una denuncia y le dictaron medidas, como vivir fuera del cantón de Osa.

La situación viene desde hace varios meses, sin embargo, el último hecho se dio el sábado anterior a eso de la una de la madrugada, cuando unos gritos llamaron la atención de los vecinos que viven cerca de la ex pareja.

El sujeto estaba con un machete en mano otra vez amenazando a su ex compañera pues según los vecinos, el agresor estaba muy molesto, en estado de ebriedad y drogado, pidiéndole nuevamente a su ex compañera que volvieran de nuevo, al tener la negatividad de si ex compañera sacó el machete para agredirla y en ese momento su bebé de 3 años metió su manita para defender a su mamá y resultó herida.

Las otras dos niñas de 6 y 9 años (hijas de ambos) al observar lo que estaba pasando salieron corriendo en medio de la oscuridad y entraron por la maleza pidiendo ayuda y gritándole a su papá que no matará a su mamá.

Las menores se perdieron y fueron encontradas horas después de lo sucedido.

La madre y su hija de 3 años fueron llevadas al Hospital Tomás Casas de Ciudad Cortés para su respectiva valoración médica, donde permanecen internadas, ya que se encuentran muy afectadas, por las agresiones físicas y verbales recibidas en los últimos meses por parte de su ex compañero sentimental.

El sospechoso al darse cuenta de su orden de captura decidió entregarse voluntariamente, sin embargo, quedó en libertad por parte de las autoridades judiciales.

El sujeto, no es la primera vez que tiene problemas graves, meses atrás sacó machete para agredir a un vendedor de pipas cerca del puesto de vigilancia del MINAE de playa Chamán.