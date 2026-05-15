Más de 90 emprendedores participaron en IV Feria Agropecuaria en San Isidro de El General

Por cuarto año consecutivo, se llevó a cabo la Feria Agropecuaria organizada por la Oficina Agro Municipal de la Municipalidad de Pérez Zeledón.

La actividad se hizo en el parque de San Isidro de El General, con la participación de más de 90 emprendedores de los 12 distritos del cantón.

Hubo variedad de productores, desde frutas, verduras, café, artesanías, chocolates y demás.

Desde la Municipalidad, destacan el esfuerzo que se hace para apoyar al gremio.

Esta Feria, también estuvo dentro de las fiestas patronales en honor a San Isidro Labrador.