Oficial Juan Carlos Bonilla sale bien de intervención quirúrgica

Pérez Zeledón. “Gracias al todo poderoso que hizo que todo saliera bien en mi intervención quirúrgica, gracias a todos y todas por sus oraciones que elevaron a Dios por mí, que los bendiga siempre en el nombre de Jesús los cuide y proteja”.

De esta manera, se expresó el oficinal de la Fuerza Pública en Pérez Zeledón, Juan Carlos Bonilla, por medio de su perfil en Facebook, luego de que se sometiera a otra cirugía.

Se trató de una intervención en el hombro derecho.

“Gracias a Dios no me abrieron la parte del pecho derecho, ya que ese día de la cirugía, de mi mano derecha salió un nervio que en la última cita con ortopedia no existía y de ahí lograron adaptarlo al bíceps, siendo así que no abrieran el pecho con riesgo a perforación del pulmón. Dios es bueno y sus promesas se cumplen, la gloria y honra para Él,” manifestó.

El 30 de junio de 2020, es una fecha que marcó su vida, pues era uno de los oficiales quien iba en una motocicleta y sufrió un trágico accidente de tránsito en plena ciudad de San Isidro de El General.

Tuvo golpes de consideración, quedó inconsciente y fue trasladado en condición delicada al Hospital Escalante Pradilla, donde estuvo hasta en cuidados intensivos, luego despertó y empezó un proceso en el Hospital del Trauma.

Juan Carlos, tiene 17 años de ser policía, un oficio que ama y al que ansía volver muy pronto.

Además es un reconocido atleta.