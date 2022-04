Partidos políticos podrán usar guías en la segunda ronda electoral

Producto de la más reciente actualización del “LS-SI-031 Lineamiento Nacional para la celebración de la Elección Nacional a realizarse el domingo 6 de febrero de 2022, en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19”, comunicada en días pasados por el Ministerio de Salud al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el próximo domingo 3 de abril será posible que los partidos políticos puedan usar los espacios situados en las afueras de los centros de votación, para colocar toldos (o afines) en un área máxima de 3 x 3 metros, así como contar con la presencia de guías electorales para acompañar a los adultos mayores y votantes con discapacidad, que así lo requieran. Además, a partir de hoy, se eliminó la disposición que obligaba a respetar el distanciamiento físico de 1.8 metros entre electores, pero se mantiene el uso obligatorio de la mascarilla, tomando en cuenta que la pandemia persiste aún en el país.

El TSE recuerda que -tal y como lo estableció para la primera vuelta-, no se permitirá en las zonas exteriores de los centros de votación la instalación de equipos de sonido, grupos de música en vivo, cimarronas, comparsas u otros.

En cuanto al lavado o desinfección de las manos, si bien este no es un requisito obligatorio para acceder a los centros de votación, sí es una recomendación, por lo que, el TSE pone a disposición de los electores los insumos necesarios para que, aquellos que así lo deseen, puedan realizarlo antes de ingresar al centro de votación, pero teniendo claro que el no hacerlo no será un impedimento para ejercer el voto.

De igual forma, los electores que lleven y utilicen para su desinfección, el alcohol de su pertenencia (bajo su propia responsabilidad), podrán ingresar de forma ordenada e inmediata al centro de votación.

Cabe destacar que, el TSE mediante su Cuerpo Nacional de Delegados, ya informó estas disposiciones a las agrupaciones partidarias.