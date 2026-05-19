Pérez Zeledón tendrá su primer parque municipal canino

Un área cerrada, con diferentes juegos y actividades, es lo que se pretende con el primer parque municipal canino para Pérez Zeledón, como parte de las acciones que promueven el bienestar animal.

Este es un proyecto que trabaja la Municipalidad de este cantón, con el fin de brindar un espacio donde la población pueda compartir con sus mascotas.

Ya se tiene el terreno definido, se ubica en barrio Cooperativa en San Isidro de El General.

Ya se visitó la propiedad, en este momento se trabaja en el diseño y presupuesto para que se lleve a cabo la primera etapa.

La idea es que una vez que esté listo, se saqué en SICOP la contratación y que si no se presenta ningún atraso, se inicie este mismo año la construcción.

De acuerdo con el jerarca municipal, en el país hay algunos ejemplos de estos parques, donde están tomando ideas para implementarlas aquí.

Por ejemplo, áreas de juegos, senderos y otros, para que tengan los perritos un lugar para jugar, para correr, saltar.

Para este proyecto, se tiene un presupuesto de 35 millones de colones.

De la mano con el proyecto, se tiene que elaborar un reglamento, donde se defina la cantidad de animales que puede llevar una persona, recolección de heces, la edad de las personas que pueden llevar sus perritos, el horario y demás aspectos.

Como parte también de las acciones que lleva a cabo la Municipalidad en bienestar animal, se encuentran las campañas de castración de perros y gatos, que se están realizando en diferentes comunidades del cantón.