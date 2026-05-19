Iniciativa salvadoreña en Pérez Zeledón logra reconocimiento nacional en Galardón Pyme y Emprendimiento 2026

Este es el proyecto Cuscaleño de Johanna Cristina Echeverría Palacios, una salvadoreña quien tiene más de cinco años de vivir en Pérez Zeledón junto a su familia y ganó como emprendedora.

En su caso en la categoría Gestión y Crecimiento Empresarial y lo recibió durante EXPOPYME 2026, que se realizó a mediados de abril de este 2026, por parte del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).

Por medio de esta actividad, se reconoce a las empresas y emprendimientos más destacados del país con la entrega del Galardón Pyme y Emprendimiento 2026.

Ahí se destaca el desempeño que tienen las micro, pequeñas y medianas empresas, además de emprendimientos.

De acuerdo con la emprendedora, cuándo se dieron cuenta de este premio, hicieron todos los trámites.

Más información al contacto telefónico: 7222-8367.