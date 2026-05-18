Mordeduras de serpiente se vuelven comunes en las atenciones del Hospital Escalante Pradilla 

Según las estadísticas que llevan en el departamento de epidemiologia en el Hospital Fernando Escalante Pradilla en San Isidro de El General, las atenciones por mordeduras de serpientes son frecuentes durante 2026 aquí en Pérez Zeledón.
Según las estadísticas que llevan en el departamento de epidemiologia en el Hospital Fernando Escalante Pradilla en San Isidro de El General, las atenciones por mordeduras de serpientes son frecuentes durante 2026 aquí en Pérez Zeledón.
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