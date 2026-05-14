Proyectan que a inicios del 2027 se inicie la demolición y construcción de la nueva Escuela 12 de marzo

Con una inversión de 1740 millones de colones, se espera la construcción de prácticamente toda la nueva infraestructura que tendrá la Escuela 12 de Marzo de 1948 en San Isidro de El General.

La estructura actual se encuentra en muy malas condiciones, paredes y cielorraso, muestran el deterioro con el paso de los años, ya este centro educativo tiene 75 años de fundado.

De ahí que hace varios años se viene trabajando en un proyecto para la construcción de un nuevo edificio.

Tras constantes gestiones, ya la dirección en conjunto con la Junta de Educación, trabajan para que se inicie el proceso licitatorio de la mano con la Dirección de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Pública.

Si todo sale según lo programado, entre febrero y marzo del 2027, se pueda llevar a cabo la demolición.

Solamente dos áreas no serán demolidas, como son el auditorio y el gimnasio del área de preescolar, que serán remodeladas.

El diseño está listo y la nueva escuela contemplaría:

Ese es un trabajo que tiene que de la mano también, porque cuando se lleve a cabo el proyecto, deben contar ya con un espacio definido, donde brindar las lecciones.

A este centro educativo asisten 350 estudiantes y laboran 70 funcionarios, por lo que tienen que ir trabajando en las opciones para seguir dando las clases.

La Escuela 12 de Marzo de 1948, ubicada en San Isidro de El General, Pérez Zeledón, fue fundada el 21 de abril de 1951.