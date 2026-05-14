Construirán infraestructura más amplia para la reubicación de la biblioteca del Colegio Técnico Profesional de General Viejo

Un espacio muy reducido y con las condiciones mínimas para trabajar, así es la biblioteca del Colegio Técnico Profesional de General Viejo en Pérez Zeledón.

Este es un centro educativo con más de 800 estudiantes, por lo que en muchas ocasiones hay aglomeraciones y no se tiene la capacidad para que todos puedan usar este espacio.

De ahí que se trabaja desde la dirección y la Junta Administrativa, en un proyecto para la construcción de un nuevo lugar, más amplio.

Con el apoyo de la Municipalidad de este cantón y con la donación de materiales del Departamento de Ayudas Comunales del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, se espera que se pueda concretar la nueva infraestructura.

La nueva obra mediría unos 108 metros de construcción, casi el doble del espacio actual, por lo que vendría a mejorar si duda la capacidad actual.

La intención es iniciar en unos dos meses para iniciar con los trabajos, porque ya tienen parte de los materiales.

En este Biblioteca se promueve sin duda la cultura y hay muchos distintivos en el lugar.

Además, de la lectura con gran cantidad de libros que se tienen y hasta juegos, para que pasen el tiempo los jóvenes de una manera recreativa.

El proyecto se espera que inicie pronto, una vez que se cuenten con todos los materiales, para que los estudiantes tengan un espacio más amplio, acorde con las necesidades y con mayor capacidad.