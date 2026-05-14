En Altamira de Biolley impulsan prácticas sostenibles para un futuro más resiliente

En el distrito de Biolley de Buenos Aires, se llevó a cabo una jornada de campo en el marco del subproyecto “Reforestando un futuro”, ejecutado por la Asociación de Desarrollo Integral de Altamira y San Isidro ADIALSI.

Durante la actividad, se realizó el plaqueo de activos entregados a las personas beneficiarias, como parte de las estrategias de control y seguimiento del Programa Enlazando el Paisaje Centroamericano.

Además, se impartió una capacitación teórico-práctica sobre la elaboración de abonos orgánicos y se efectuó la entrega de premios correspondientes al concurso “Mi Paisaje Sostenible”.

De acuerdo con información de la Asociación Coordinadora Indígena y Campesina de Agroforestería Comunitaria Centroamericana (ACICAFOC), se tuvo una primera fase de la jornada, se desarrolló una capacitación dedicada a la elaboración de abonos orgánicos, en la que se combinaron contenidos teóricos con ejercicios prácticos para reforzar los conocimientos de los participantes.

Esta actividad estuvo acompañada por la entrega de paquetes tecnológicos de bioinsumos, destinados a fortalecer las actividades productivas de la zona.

El objetivo principal de esta iniciativa es promover prácticas agrícolas más sostenibles, fomentando una producción verde y amigable con el ambiente, en consonancia con los objetivos ambientales del subproyecto.

Asimismo, se habilitó un espacio para la entrega de certificados y premios a los participantes del concurso “Mi Paisaje Sostenible”, reconociendo el esfuerzo y dedicación de quienes contribuyen al desarrollo sostenible de su entorno.

Posteriormente, se procedió a la verificación, identificación y rotulación de los equipos mediante la colocación de placas de control.

Estas placas permiten la trazabilidad y adecuada administración de los activos entregados, asegurando su buen uso y conservación.

El proceso fue realizado en coordinación con las personas beneficiarias y actores locales, promoviendo la transparencia, la corresponsabilidad y el uso eficiente de los recursos disponibles.

La combinación de estas acciones contribuye a consolidar mecanismos efectivos de monitoreo y control, al mismo tiempo que fortalece las capacidades locales.

De esta manera, se avanza hacia el cumplimiento de los objetivos productivos, ambientales y comunitarios definidos para el subproyecto.

La implementación de estas acciones integrales reafirma el compromiso del Programa Enlazando el Paisaje Centroamericano con la gestión responsable de los recursos, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de capacidades locales.

Los procesos de control, como el plaqueo de activos, junto con la capacitación y promoción de prácticas productivas sostenibles, generan impactos duraderos en las comunidades.

Este esfuerzo es impulsado por la Asociación Coordinadora Indígena y Campesina de Centroamérica (ACICAFOC), en alianza con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y con el respaldo de la cooperación alemana a través del banco de Desarrollo KfW. Gracias a esta colaboración, las inversiones y conocimientos transferidos continúan generando beneficios sostenibles para las familias y organizaciones del territorio.