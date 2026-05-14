Mayor coordinación en materia de turismo tendrá Pérez Zeledón con el ICT

La asignación de una gestora por parte del Instituto Costarricense de Turismo para que sea enlace directo con la Oficina de Promoción Turística de la Municipalidad de Pérez Zeledón, es un gran avance en la promoción que se está haciendo del cantón y también de los procesos formativos.

Precisamente, esto es parte del resultado de la región que sostuvieron los representantes del Gobierno local con funcionarios del Departamento de Desarrollo Turístico del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), en la que también participaron los miembros del Comité Intersectorial de Turismo de Pérez Zeledón.

Este espacio de diálogo permitió sentar las bases para la construcción de un plan de trabajo conjunto, orientado a impulsar acciones estratégicas que promuevan el desarrollo turístico sostenible de nuestro cantón.

Como parte de esta alianza, se realizó la capacitación: «Explorando el café, métodos y técnicas para una taza perfecta», durante dos días completos, en el INA de Pérez Zeledón, en un curso intensivo en modalidad de aprovechamiento.

Participaron 15 personas de diferentes localidades y fue gratuito.

Por lo que, mediante la coordinación interinstitucional, se dispuso este taller para que recibieran el conocimiento y mejoren sus capacidades técnicas en el tema de la cultura del café.

Al igual que esta capacitación, se espera que se concreten otras más.

De ahí que se espera seguir adelante, en procesos formativos, por ejemplo, para que más personas se preparen para atender a los turistas en diferentes áreas.