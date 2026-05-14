Casi cuatro toneladas de desechos recolectaron en mega limpieza en el Parque Corcovado

Gracias al esfuerzo colectivo, se lograron recolectar 3 toneladas con 984 kilos de residuos en la tercera mega limpieza de Corcovado 2026.

Por medio de la página en Facebook de la Cámara de Turismo de Osa, Catuosa, se dio a conocer el éxito de esta actividad.

Fueron los días 1, 2 y 3 de mayo e indicaron que la Península de Osa se convirtió en el corazón del voluntariado, reuniendo a cientos de personas comprometidas con el planeta, tanto nacionales como extranjeros, demostrando que cuando la causa es grande, no hay barrera que detenga la voluntad, ni siquiera las difíciles condiciones del clima.

De todo tipo de artículos, encontraron durante esta campaña.

Muchas personas y organizaciones se sumaron.

Ante la situación que encontraron, hicieron un llamado firme a autoridades, instituciones y sociedad, de que Corcovado nos necesita ahora.

Como respuesta, nace un nuevo desafío, denominada el Corcovado Challenger, donde se seleccionarán 30 voluntarios, quienes vivirán durante 8 días en Playa Llorona, enfrentando condiciones exigentes en uno de los puntos más biodiversos del planeta, en una misión de limpieza y conciencia ambiental.

La actividad se espera llevar a cabo en noviembre de este 2026.