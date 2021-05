Regidor advierte sobre aparentes irregularidades en la permuta que se pretende hacer en el Concejo Municipal

Pérez Zeledón. Por medio de su perfil en Facebook, el regidor, Ariel Robles, manifestó que el acuerdo de elevar a la Contraloría General de la República el proyecto de la permuta del Campo de Exposiciones, se tomó con el apoyo solo de la fracción del PUSC en el Concejo Municipal

Asimismo, manifestó que el partido negó el valor cultural e histórico del campo ferial para el cantón.

Robles, cuestionó que no esperaron resoluciones de los Tribunales o la Procuraduría para referirse al expediente y “corren” a ver si les aprueban el negocio.

Precisó que han denunciando irregularidades que al parecer existen en los avalúos llevados a cabo para la valoración de las propiedades, los cuales se realizaron por los mismos peritos de la Municipalidad.

“Existe un avalúo administrativo, #17-2017 llevado a cabo por la perita, Cristina Castro al Campo de Exposiciones y presentado el 20 de julio de 20217, en el que se le da un valor a la propiedad superior a los dos mil136 millones de colones. El mismo es rectificado el 29 de octubre de 2019 en donde la misma perita en el avalúo administrativo #07-2018 indica un valor de mil 413 millones de colones.

Es decir, la propiedad se devalúa en casi 723 millones de colones en un año”, detalla en la publicación.

Asimismo, explica que esto se debió a que cambiaron las referencias de ofertas más cercanas al inmueble en el avalúo del 2017 y las del avalúo del 2018.

Por lo que afirma que generan dudas estos cambios, en los cuales no hay sustento técnico que indique los motivos de una selección diferente y una mayor cantidad de referencias en la revisión del 2018 con respecto a la realizada en el 2017.

Además, el regidor precisa que se ignoran dos propiedades utilizadas en el 2017, cuando pudieron ser utilizadas como propiedades vendidas en su valor real.

Un aspecto que destaca, es que la devaluación no se da en infraestructura sino en el terreno, a pesar de que la alcaldía comunica por medio de un oficio que el campo de exposiciones ha llegado a su vida útil.

También, manifiesta que hay inconsistencias en otro avalúo, emitida por la misma perita, el #03-2019, en donde se da un aumento del valor del terreno, pero no se valora la infraestructura que hay en el lugar.

“Extrañamente las propiedades utilizadas para la referencia en esta ocasión no indican la persona que ofrece el terreno, violentando el principio de transparencia. En concreto, según el avalúo del año 2018, la propiedad del Campo Ferial, que cuenta con todos los servicios públicos, acceso por dos calles pública y frente a la Interamericana Sur, perdió 722 millones 965 mil colones en un más y este valor lo perdió la tierra, ¿no parece raro? ¿no es esto extraño?”, escribió.

Finalmente, aseveró que los regidores del PUSC no leen y votan este tipo de proyectos por confianza, por lo que cierra diciendo que luego no digan que no fueron advertidos.

