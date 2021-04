Senasa decomisó y destruyó casi 300 kilogramos de medicamentos ilegales

Pérez Zeledón. El Servicio Nacional de Salud Animal decomisó y destruyó 294 kilogramos de medicamentos en la Zona Sur sin registro que ingresó al país y que pone en riesgo la salud de los animales a los que les aplican.

De esos 178 kilogramos fueron en el 2020 y en lo que va de este año, ya llevan 116 kilogramos.

Según explicó Silvia Fernández, directora regional de SENASA, las razones de decomiso no se limitan a la falta de registro, si no que abarca también los productos sin registro, producto vencido, establecimiento no autorizado y otros.

Estos decomisos se lograron decomisar principalmente por denuncias.

Estos decomisos se dan en toda la Región.

Estas son parte de las acciones que realiza la institución.