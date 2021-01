Siete conductas que pueden facilitar el éxito financiero de los consumidores 

Ser ordenado con los gastos y vivir de acuerdo a los ingresos que se reciban, son dos de las siete reglas de oro que explican el éxito financiero de algunas personas, que podrían ayudarle a otras muchas más a manejar unas finanzas sanas en este nuevo año.

Con base en los diversos casos de los que tiene conocimiento, la Oficina del Consumidor Financiero (OCF), advierte que lo primero que deben tener claro las personas es que, ganar salarios muy elevados o provenir de una familia adinerada, no garantiza éxito ni abundancia. Por eso, es básico entender qué es el éxito financiero, y aceptar que no se alcanza en una semana, sino que se cosecha a lo largo del tiempo.

Para Danilo Montero, Director General de la OCF, el éxito financiero se resume en la posibilidad de poder vivir sin sobresaltos con lo que se tiene. De hecho, a veces nos preguntamos cómo es posible que algunas personas vivan tan agobiadas, a pesar de tener ingresos altos. Por lo tanto, el éxito financiero no está garantizado por salarios elevados.

“A manera de ejemplo, imaginamos dos casos: Juan tiene un salario mensual de un millón de colones, pero debe pagar en cuotas de préstamos ochocientos mil colones. Por el contrario, María tiene un salario de quinientos mil colones, y debe pagar ciento cincuenta mil colones en cuotas de préstamos. De esta manera, ganando la mitad que Juan, María tiene más dinero disponible para sus demás gastos, por lo que podemos afirmar que ella tiene mayor éxito financiero que Juan”, explicó Montero.

Precisamente, a partir de los casos que ha atendido la OCF, se han identificado al menos siete comportamientos o conductas que tienden a seguir las personas financieramente exitosas, que coinciden también con algunos estudios realizados en otros países:

Orden: son bastante ordenados en sus gastos. Tienen una idea más clara de en qué gastan la plata, que los que no tienen éxito. Se rodean de gente ordenada (o huyen de los que no lo son). El ejemplo de ellos y sus consejos, por lo general ayudan a mejorar su propio manejo del dinero, sobre todo si su profesión no es financiera. Tratan de vivir en una zona acorde con su nivel de ingreso. Cuanto más sofisticada la zona, mayores presiones para gastar, incluso por encima de lo que podemos. Largo plazo: piensan un poco más en el futuro, o sea, no se quedan en lo que van a hacer este año, sino que también piensan en su retiro. Guardan algo de plata todos los meses. No son avaros, solo que tienen la costumbre de guardar, aunque sea un monto pequeño cada mes. Se acostumbran a vivir de acuerdo a sus posibilidades. Si sus ingresos crecen, mejora su capacidad de comprar cosas más finas, pero si sus ingresos se reducen, disminuyen sus lujos sin problemas. Antes de adquirir algo costoso, se hacen tres preguntas: ¿Lo quiere? ¿Lo necesita? ¿Lo puede pagar? Algunas cosas valiosas pueden ser muy deseadas, pero no son necesarias y, con frecuencia, no se tienen los recursos para comprarlas, por lo que algunas personas se endeudan para adquirirlas.

“Las personas que tienen éxito financiero no son aquellas que hayan estudiado carreras relacionadas con finanzas o economía, ni que tienen mucho dinero. Son personas que en general aceptan vivir con lo que tienen, que evitan endeudarse para comprar cosas que no son necesarias y procuran ahorrar, y, sobre todo, no gastan más allá de los ingresos disponibles”, concluyó Montero.