Tres personas heridas tras colisión de vehículos y precitación en el río por Santa Cecilia

Tres personas fueron trasladadas al Hospital Escalante Pradilla, tras una colisión que se presentó esta mañana de miércoles en el sector de Santa Cecilia.

Producto del impacto, uno de los vehículos involucrados se precipitó al río.

El conductor de la Nissa Fortiner y colaborador de una ferretería de apellido Carballo, fue traslado en vehículo particular al centro médico.

Mientras que los dos adultos mayores, quienes viajaban en una Mitsubishi Montero, quedaron dentro del vehículo y uno de ellos, tuvo que ser extraído con equipo especial por parte de Bomberos.

Estas personas fueron identificadas como Viviam Geovanny Mora de 70 años de edad y Luz María Chinchilla 68 años, quienes presentaban golpes importantes.

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, estas personas fueron trasladadas de manera urgente al hospital.

Al lugar se hicieron presente familiares de los adultos mayores, así como compañeros de la empresa ferretera y con grúas lograron sacar el carro del cauce.

Las personas se encuentran en atención en el centro médico y el vehículo ya fue sacado del río.