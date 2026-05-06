Construyen dos paradas de taxis en el parque de San Isidro de El General

Tanto don William como don Eliel, tienen muchos años de trabajar como taxistas en Pérez Zeledón y resaltaron el proyecto de construcción de dos paradas de taxis en el parque de San Isidro de El General.

Se ubican al costado noroeste y al oeste, cerca de donde se ubican los taxistas, con el fin de que los usuarios se protejan del sol o del agua.

Se trata de una obra que concreta la Municipalidad de Pérez Zeledón, que tuvo una inversión de 7 millones 480 mil colones, con un área de cada una es de 8.5m2.

Para los usuarios, estas paradas serán de gran utilidad.

Estas paradas tienen capacidad para unas seis personas y un espacio para una persona con discapacidad en silla de ruedas.

Además, la estructura tiene varias imágenes importantes del cantón.

Las paradas ya se terminaron y quedaron a disposición de la población, por lo que esperan que la población las cuide.