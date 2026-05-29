A partir del 2 de junio inician la Prueba Nacional Estandarizada de Lenguas Extranjeras 2026

El Ministerio de Educación Pública dio a conocer las fechas en que los estudiantes de último año de colegio, tendrán que llevar a cabo la Prueba Nacional Estandarizada de Lenguas Extranjeras 2026.

Del 02 al 05 junio 2026 (excepto el 03 de junio del 2026, tendrán que hacerla los alumnos de los colegios técnicos profesionales.

Mientras que, del 08 al 26 junio 2026, los estudiantes de colegios académicos diurnos y nocturnos.

Los estudiantes tendrán tres horas, 90 minutos de lectura y 90 minutos para escucha. Mientras que los estudiantes que tengan apoyos, tendrán una hora adicional.

Los horarios serán tanto en la mañana, a partir de las ocho y en la tarde, a las 12 medio día, en el caso de horario diurno.

Mientras que en nocturno, desde las seis de la tarde.

Los estudiantes deben estar obligatoriamente inscritos en la PAI, (Prueba de Acceso a la Información) que es la plataforma oficial del MEP utilizada para gestionar y descargar las credenciales de la Prueba Nacional Estandarizada de Lenguas Extranjeras en Costa Rica.