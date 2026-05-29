El generaleño Kevin Chacón triunfa como actor en los Estados Unidos en Disney y Nickelodeon

Estas son algunas de las escenas en las cuales actúo el joven oriundo de Pérez Zeledón, Kevin Chacón, quien ha logrado diferentes papeles en películas y series.

Su interpretación como Chris Rodriguez en Percy Jackson de Disney es de las más reconocidas.

Kevin inició su carrera artística con la escuela de artes escénicas Rybin Studio of Drama en 2016.

Tuvo el personaje principal de Vido en “Jessica Jones” de Marvel, Young DJ en “Aaron Hernandez” de FX, fue Santiago en “Santiago of the Seas” de Nickelodeon, por mencionar algunos.

También, le gusta la música, se encuentra incursionando con varios temas.

Kevin, tiene su familia en Las Brisas de Daniel Flores y ama Costa Rica; además, quiere motivar a muchos jóvenes para cumplan sus sueños.

Kevin de 19 años de edad, vive en New York, habla tres idiomas: inglés, español y árabe.

Además, ha sido nominado al Premio Imagen en 2021 al Mejor Actor de Voz en Over y recibió el Premio HOLA a Artistas Emergentes en 2018.