Recuerdan con cariño al Padre Alexis Madrigal

Una Catedral de San Isidro de El General, llena de amigos y familiares, así estuvo este viernes 29 de mayo en el último adiós al sacerdote diocesano, Alexis Madrigal Ramírez, quien falleció el 28 de mayo de este 2026, por complicaciones de salud.

La mayoría del clero de la Diócesis de San Isidro estuvo presente y muchos lo recuerdan con cariño, en esa labor que hizo.

Luego de la misa y cumpliendo con la voluntad del presbítero Alexis Madrigal, trasladaron el féretro caminando desde la Catedral de San Isidro de El General hasta el cementerio municipal.

El presbítero, Alexis Madrigal, nació en la provincia de Cartago, pero la vida lo convirtió en un generaleño más, un hombre entregado a Dios, a la iglesia, a su labor en el sacerdocio y estuvo por muchos años como cura párroco de la Parroquia San Isidro Pérez Zeledón.