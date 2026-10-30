Casi 400 personas llegaron este viernes al INA para conocer sobre los cursos del 2027

Mercadeo agropecuario, inglés, manipulación de alimentos, repostería, textil, guiado de turismo y sistema de seguridad de vehículos, son parte de los cursos que brindará el Instituto Nacional de Aprendizaje en su sede en Villa Ligia de Pérez Zeledón, durante el primer semestre del 2026.

Precisamente, este viernes 30 de octubre en el gimnasio del INA, se realizó la actividad con la participación de más de 370 personas, con el fin de dar a conocer todos los detalles.

A partir del tres de noviembre, las personas interesadas, pueden matricularse.

Los asistentes, indicaron que se tienen que aprovechar estos cursos.

Este tipo de sesiones informativas se brindarán en los otros centros de formación de la Zona Sur.

En este 2026, en el INA en Pérez Zeledón, en este 2026, hay unos 1500 estudiantes y en toda la Región Brunca, unos nueve mil estudiantes.