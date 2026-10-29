UPIAV respalda decisión del Gobierno de archivar el Tratado Transpacífico

La Unión de Productores Independientes y Actividades Varias (UPIAV) manifestó su respaldo a la decisión del Gobierno de la República de archivar el Tratado Transpacífico, anunciada por la presidenta de la República durante una cadena nacional el miércoles 28 de octubre de 2026.

Mediante un pronunciamiento, la organización señaló que esta decisión representa un resultado de la presión y la lucha impulsadas por organizaciones sociales, sectores productivos y ciudadanía organizada.

La UPIAV considera que detener este acuerdo comercial es importante para la defensa de la soberanía alimentaria, la protección de los recursos naturales y el futuro de miles de familias dedicadas a la producción agropecuaria en el país.

La organización también destacó el papel de los pequeños y medianos productores en el desarrollo rural y en el abastecimiento de alimentos para la población costarricense.

Entre sus principales planteamientos, la Unión reiteró su compromiso con la producción nacional, el trabajo digno en las zonas rurales y el consumo de productos costarricenses. Asimismo, manifestó su rechazo a los acuerdos comerciales que, a su criterio, puedan poner en riesgo los derechos de los productores y la sostenibilidad del sector agropecuario.

La organización aseguró que se mantendrá vigilante y organizada para exigir que las decisiones gubernamentales respondan a las necesidades de los productores y de las comunidades rurales.

Finalmente, la UPIAV reafirmó su compromiso de trabajar por un país con mayores oportunidades para su población y con un sector agropecuario fuerte, competitivo y sostenible.