Colegio Científico de Pérez Zeledón entre primero y segundo lugar en pruebas de ingreso a la UCR y el TEC

Destaca a nivel nacional. En los últimos cinco años, los estudiantes del Colegio Científico de Pérez Zeledón, destacan en el desempeño en los exámenes de admisión a universidades como la UCR y el TEC.

Una publicación que hizo el periódico El Financiero, titulado Islas de excelencia: Estos son los colegios públicos de Costa Rica con mejor desempeño en las pruebas de la UCR y el TEC en los últimos 5 años que han superado el promedio de 550 puntos, muestra precisamente los datos que destacan a este centro educativo de secundaria.

Detalla la publicación, que en el caso del Colegio Científico de Pérez Zeledón, se ubica en la segunda posición con respecto al ingreso de la UCR. Estos son los datos.

2020: 710

2021:713

2022: 701

2023:716

2024: 729

Fuente: El Financiero

Mientras que el caso de ingreso al TEC, lo ubica en el primer lugar. Estos son los datos.

2021:692

2022: 721

2023:708

2024: 736

Fuente: El Financiero

Hay estudiantes que hasta han logrado nota perfecta en el ingreso a las universidades.

El director del centro educativo, destaca el trabajo que se hace en la institución.