Construyen acceso techado al área administrativa y nuevas oficinas para listas de espera en el Hospital Escalante Pradilla

En el Hospital Escalante Pradilla se llevan a cabo varios proyectos de construcción.

Se trata de una entrada techada que facilita el acceso a la nueva área administrativa, que se ubica al costado norte del centro médico.

Además, de dos oficinas que se anexan al edificio, una de estas para la gestión de listas de espera.

Asimismo, se remodela el centro de informática.

Estas obras se esperan que queden listas antes de que finalice este año 2025.

La inversión de todas estas obras es de 306 millones de colones.

A eso se le suma, la continuidad de la construcción de los 14 nuevos consultorios, que se hacen donde funcionaba anteriormente el área administrativa.

Precisamente, la primera etapa fue sacar de lo interno del hospital, la parte administrativa y fue trasladada en la parte norte del centro médico, con el fin que el espacio que actualmente ocupan a lo interno se convierta en consultorios.

El proyecto inició en el 2023 y se culminó en el 2024, ya con el traslado de equipos y personal.

Esta obra de alrededor de 360 metros cuadrados, tuvo una inversión de 500 millones de colones.

Obras importantes que se llevan a cabo en el centro médico.