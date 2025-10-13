100 mujeres del distrito de Pejibaye tendrán formación técnica en el Día de la Mujer Rural

El Día de la Mujer Rural se celebra el 15 de octubre, como lo estableció la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2007.

Esta fecha reconoce el papel fundamental de las mujeres y niñas rurales en el desarrollo agrícola, la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza.

En ese sentido, por medio de la Oficina Agro de la Municipalidad de Pérez Zeledón, se llevará a cabo una actividad en el distrito de Pejibaye, con el fin de promover espacios de aprendizaje.

La actividad va dirigida a 100 mujeres de la zona, dedicadas a diferentes labores, para que participen en un espacio de formación técnica.

La intención es tratar temas como uso y producción de insumos en las mismas fincas.

La actividad inicia a las ocho de la mañana y se espera que dure alrededor de cuatro horas.