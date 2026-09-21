Construirán nuevo puente de 91 metros sobre río La Unión en San Pedro

Este lunes 21 de setiembre de 2026, MOPT-CONAVI iniciaron la construcción de un nuevo puente en la Ruta Nacional 2, mismo que sustituirá la vieja estructura sobre el río La Unión en San Pedro de Pérez Zeledón.

El proyecto abarca la construcción de un puente con una longitud de 91 metros y un ancho de 15,8 metros, a dos carriles (uno por sentido de circulación), con espaldones y dos aceras a cada lado de la estructura, garantizando así que la ruta cuente con infraestructura vial que cumpla con los niveles de servicio y requisitos a nivel sísmico que demanda el país en la actualidad.

Durante el proceso constructivo del nuevo puente, los vehículos continuarán circulando por la estructura actual.

Como ha sucedido en otros proyectos, hay labores concretas que requieren cierres parciales de la ruta, como es el caso de la instalación de vigas, estas regulaciones se comunicarán oportunamente de manera que las personas usuarias de la vía puedan tomar las previsiones del caso.

Las obras iniciadas este lunes se concentrarán en la movilización de oficinas, colocación de señalización vial de desvíos, movimientos de tierra, adecuación de zonas para subestructura y cimentaciones.

La inversión destinada al nuevo puente sobre el río La Unión asciende a $4,7 millones financiados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) como parte del Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (PROERI).