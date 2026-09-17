Este 19 y 20 de septiembre habrá una jornada de neurocirugía

Durante este fin de semana, sábado 19 y domingo 20 de septiembre, se llevará a cabo una jornada de producción de neurocirugía en el Hospital Escalante Pradilla.

Se espera realizan cinco procedimientos cada día.

En el centro médico, constantemente realizan jornadas, como por ejemplo, son muy frecuentes en ortopedia.

En neurocirugías, realizan jornadas de aquí a fin de año.

Cabe indicar que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) mantiene activas las jornadas de producción para agilizar la atención y reducir las listas de espera en diversas especialidades médicas.