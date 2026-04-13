CoopeAgri reporta una baja de 7 mil fanegas en la cosecha de café 25-26

Durante la cosecha de café 24-25 la CoopeAgri reportó 115 mil fanegas y para la recién concluida 25-26, se reportaron 108 mil fanegas, es decir, una baja de 7 mil fanegas.

En cuanto al cantón, fueron 225 mil fanegas en la cosecha 24-25 y en la 25-26 de 200 mil fanegas.

Pese a esto, se trabaja fuertemente en el manejo de las plantaciones, reportando buenas condiciones en la planta, eso sí, esperando que llueva para que se pueda fertilizar.

Un tema preocupante, es el precio que se proyecta para los fertilizantes, que se detalla viene a alza.

Un aspecto que también afecta teniendo un impacto directo en los productores, es la baja en el dólar.

Ya en la cooperativa, trabajan de lleno en la cosecha 26-27.