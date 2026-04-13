En unos 15 días habilitarán para la atención de los nuevos consultorios de especialidades en el Hospital Escalante Pradilla

Dentro de unos 15 días los 14 nuevos consultorios para especialidades del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Zeledon se esperan que sean habilitados.

Los trabajos comenzaron en agosto de 2025 y concluyeron hace unas dos semanas, ya que se están en detalles como conectividad y acomodo.

Uno de los consultorios es para toma de signos y los otros 13 para diferentes especialidades, que ya se brindan en el hospital, pero que no tienen un espacio adecuado para la atención de los pacientes.

Se intervino un área de 500 metros cuadrados, donde anteriormente funcionó el área administrativa y se tuvo una inversión de 420 millones de colones, aproximadamente.

En la institución, también se trabaja en mejorar la calidad de la atención de los usuarios.

También, se espera llevar a cabo una inauguración de este nuevo espacio.

Así que en unas dos semanas, se espera habilitar este lugar para la atención de los usuarios en especialidades médicas.