Encuentro de Buenas Prácticas abordará la atención de los estudiantes con el espectro de autismo

Este viernes 17 de abril a partir de las ocho de la mañana, se llevará a cabo el encuentro de Buenas Prácticas en la dirección regional del Ministerio de Educación Pública en Pérez Zeledón.

En esta actividad se abordará la atención de los estudiantes con el trastorno del espectro autista, TEA.

Se tendrá una exposición por cada circuito educativo, es decir, serán 10.

El objetivo del MEP, es impulsar la inclusión efectiva en la sociedad de las personas con trastorno del espectro autista (TEA), mediante la promoción, protección, garantía de sus derechos y la satisfacción de sus necesidades fundamentales, las autoridades del Ministerio de Educación.

En noviembre se espera el segundo encuentro de buenas prácticas del MEP.