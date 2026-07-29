En la Basílica de los Ángeles están listos para recibir a los romeros de la Zona Sur

Cientos de personas, llenas de fe, caminan hacia Cartago, para llegar a los pies de la Negrita, por los milagros, peticiones o agradecimientos.

Por ello, en la Basílica de los Ángeles, están preparados para recibir a la gran cantidad de personas.

El primer grupo que llegará será el que salió de Río Claro el 22 de julio. Ellos estarán entrando el 31 de julio a eso de las 10 de la mañana. Este día, por cierto, será la novena de la Diócesis de San Isidro.

Son alrededor de 135 personas.

Luego, el 1 de agosto, a las ocho de la mañana, ingresarán los romeros quienes salieron de Coto Brus el 24 de julio. Son alrededor de 240 personas.

Y este mismo días, a las ocho y media de la mañana, hará el ingreso el grupo de Pérez Zeledón, más de 800 personas.

Los peregrinos salieron este 29 de julio.

En la Basílica, destacan este amor a la Patrona de Costa Rica.

Así que, los diferentes grupos de romeros de la Zona Sur, serán recibidos.