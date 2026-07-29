Aprobaron preguntarle a la CCSS si le interesa terreno del estadio para ampliar el Hospital Escalante Pradilla

Una moción presentada por el alcalde de Pérez Zeledón durante la sesión municipal de esta semana, dio luz verde para que se le realice una consulta a la CCSS, sobre si le interesaría adquirir el terreno de 12270 metros cuadrados que ocupa el estadio en San Isidro de El General.

El propósito de una posible venta de la propiedad a la CCSS, sería para que se construya nueva infraestructura medica que permita ampliar la atención del Hospital Fernando Escalante Pradilla.

Con el dinero de una eventual venta se construiría un nuevo estadio municipal en otro sector del cantón.