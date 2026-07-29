Dirección Regional del MEP en Pérez Zeledón logra un 95% en planificación

Dieron resultados. El 28 de julio en la dirección regional del Ministerio de Educación Pública en Pérez Zeledón, se tuvo la reunión de planificación del curso lectivo 2027.

Durante la actividad, se brindaron datos, donde se destaca el trabajo que se viene haciendo, ya que entre el 2023 y 2025 pasaron de un 70 por ciento a un logro óptimo de la planificación a un 95 por ciento.

Dentro de lo que destaca la directora regional del MEP, es una promoción de estudiantes en carreras en los colegios técnicos.

También, una baja en la exclusión en la modalidad de adultos.

Esta información fue dada a conocer en la reunión con la participación de los directores de los diferentes centros educativos.

La actividad se dividió en dos partes, en la mañana estuvieron presente 180 directores de cinco circuitos educativos y en la tarde, 150 funcionarios de los otros cinco circuitos.

Durante esta actividad, se socializaron las líneas estratégicas del Ministerio de Educación Pública, con el cual se elabora el plan operativo anual de la dirección regional y debe vincularse con la planificación de cada uno de los centros educativos.

Además, se tuvo la participación de contadores y funcionarios de la regional, para aclarar aspectos para la elaboración del Plan Anual de Trabajo de cada institución educativa.

Para los participantes, estas actividades son importantes.

Cabe indicar además, que se destacó el trabajo a nivel de infraestructura que se está teniendo.

Una actividad que consideran importante para aclarar dudas y el trabajo coordinado con las instituciones.