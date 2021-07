En próxima matrícula para pruebas teóricas se solicitará número impreso en comprobante de pago

El próximo jueves 29 de julio, 2021, a partir de las 8 am, se habilitarán en el sistema de

Acreditación de Conductores las citas para aplicar la prueba teórica durante los meses

de agosto y setiembre, se informó que en agosto se trabajará en horario ampliado, es

decir de 7 am a 6 pm.

Como parte de las variantes que Asesoría en Tecnología de la Información del COSEVI

y la Dirección General de Educación Vial del MOPT realizan con el fin de mejorar el

proceso de matrícula para este trámite, será necesario que las personas interesadas en

obtener una cita, tengan a mano el comprobante de pago de la misma.

Lo anterior se debe a que, al ingresar al sistema, además de los datos habituales

(identificación y nombre) se le solicitará un número de comprobante que aparece en el

comprobante de pago, este es el mismo número que se requiere para desbloquear la

computadora cuando se presenta a aplicar la prueba teórica (ver documento adjunto con

ejemplo de los recibos de pago).

De esta manera, deberá coincidir el número de identificación de la persona con el número

del recibo, variante que permitirá filtrar solo una persona por trámite.

La medida se toma luego de que el monitoreo constante al sistema arrojara que la

cantidad de personas que ingresa para obtener una cita, es mucho mayor a la de recibos

pagos, con volúmenes tan altos de ingresos que restan eficiencia al sistema, provocando

que muchas de las personas que acceden, no logren concretar la cita, por lo que, a

partir de la próxima matrícula, el sistema va a restringir los ingresos, permitiendo

solo una persona por recibo.

Así las cosas, con la inclusión de este número, el sistema detectará si una segunda

persona entra con datos que ya estén en uso, y le alertará para que decida cómo

continuar con el trámite, manteniendo solo a uno de los dos usuarios. Tanto el MOPT

como el COSEVI, esperan que esta acción mejore la experiencia del usuario en la

concreción de espacios.

Es importante señalar que, si la persona no cuenta con el recibo pago, si este ya fue

utilizado, si ya venció o si digitó mal el número de cédula o de factura, el sistema también

lo alertará y no podrá continuar con el proceso.

En esta ocasión se habilitará la modalidad por suficiencia (el usuario estudia por su

cuenta y únicamente se presenta a aplicar la prueba) para los que están optando por

primera vez por su licencia y la modalidad de curso regular (asistencia a clases) para

recuperación de puntos.

Finalmente, se hace un llamado a las personas usuarias para que conserven los recibos

de pago sea de manera impresa o digital, hasta que los mismos sean usados y eviten su

extravío, de manera que no tengan inconvenientes tanto en el proceso de matrícula como

al presentarse a realizar la prueba.