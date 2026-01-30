Estudiantes de primaria culminan talleres de apoyo para Pruebas Estandarizadas de Ampliación de Sexto Año

De esta manera, se manifestaron algunos de los estudiantes tras culminar los talleres que por cuatro semanas recibieron para prepararse para la ampliación de las Pruebas Nacionales Estandarizadas Sumativas a partir del nueve de febrero de este 2026.

137 estudiantes en primaria de la dirección regional del MEP en Pérez Zeledón, no lograron la nota y tendrán que hacer la ampliación, que serán del nueve al 13 de febrero de siete a nueve de la mañana.

Por esa razón y como una iniciativa de esta regional, se llevan a cabo talleres de Apoyo a los alumnos en la Sala Ojochal.

Asimismo, se analiza la posibilidad de hacer una graduación en conjunto.

Los estudiantes tienen una semana más para prepararse para estas pruebas.