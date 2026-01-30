Escuela El Hoyón será el centro de votación de Ariel Robles

Esta es la expectativa que se tiene. Esto porque este domingo primero de febrero a eso de las siete de la mañana, se espera que el candidato presidencial del Partido Frente Amplio, Ariel Robles, vote a eso de las siete de la mañana en la Escuela El Hoyón en Pérez Zeledón.

En este centro educativo, saben que la presencia de un candidato a la presidencia va a generar todo un movimiento, por ello, ya se prepararon.

Aquí hay tres juntas receptoras de votos y en una de estas, ejercerá su derecho al voto.

Ariel, tiene 34 años de edad, docente de profesión, es diputado en la Asamblea Legislativa y busca convertirse en el presidente número 50 de la República de Costa Rica.

Le corresponde votar en la mesa número 1921, la cual se ubicará en el segundo pabellón del centro educativo.

En la Escuela, saben que en las primeras horas del día, habrá un alto movimiento por le presencia del candidato.

Ariel, estuvo en Tv Sur, donde dio a conocer que viene una familia sencilla, que pasa por muchas situaciones que viven en Costa Rica.

Ariel, es conocido por sus luchas desde que era estudiante de secundaria en el Liceo Jerusalén Aeropuerto, para que se construyera una nueva infraestructura.

Luego como profesor universitario, regidor suplente, diputado y ahora como candidato presidencial.