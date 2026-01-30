Fuerza Pública está lista para la seguridad durante las elecciones en Puerto Jiménez

Por
Johan Garcia G.
-
0
20

El próximo domingo 1 de febrero, el cantón de Puerto Jiménez vivirá sus primeras elecciones presidenciales, la Fuerza Pública en esa zona está lista para garantizar la seguridad durante los comicios.

