Fuerza Pública está lista para la seguridad durante las elecciones en Puerto Jiménez

El próximo domingo 1 de febrero, el cantón de Puerto Jiménez vivirá sus primeras elecciones presidenciales, la Fuerza Pública en esa zona está lista para garantizar la seguridad durante los comicios.
