La Fuerza Pública presentó nuevos mandos regionales y cantonales en Pérez Zeledón 

Por
Johan Garcia G.
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Durante la sesión municipal de esta semana, las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública presentaron nuevos mandos en la dirección regional sétima Brunca y en la delegación cantonal de Pérez Zeledón.

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