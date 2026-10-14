La Fuerza Pública presentó nuevos mandos regionales y cantonales en Pérez Zeledón 

Durante la sesión municipal de esta semana, las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública presentaron nuevos mandos en la dirección regional sétima Brunca y en la delegación cantonal de Pérez Zeledón.
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