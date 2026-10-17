Estudiantes de Pérez Zeledón destacaron en las Olimpiadas Nacionales de Química y Ciencias Biológicas

Estudiantes de centros educativos de Pérez Zeledón sobresalieron en las Olimpiadas Nacionales de Química y en la Olimpiada Costarricense de Ciencias Biológicas 2026, tras obtener importantes reconocimientos durante las competencias académicas realizadas a nivel nacional.

En las Olimpiadas Nacionales de Química, los estudiantes del Liceo Unesco obtuvieron destacados resultados. Santiago de Jesús Leiva Solís conquistó una medalla de oro en la categoría general, mientras que Gabriel Alejandro Araya Villalobos logró una medalla de bronce y Sebastián Jesús Lizano Cordero recibió una mención de honor, ambos en la misma categoría.

Además, el Liceo Unesco recibió el tercer lugar institucional por los resultados obtenidos por su delegación.

Por su parte, los representantes del Colegio Científico, también sobresalieron en esta competencia. Juan Pablo Varverde Cordero obtuvo una medalla de plata en la categoría general, mientras que Jair Martínez Montenegro alcanzó una medalla de oro en la categoría intermedia.

Mientras que en la Olimpiada Costarricense de Ciencias Biológicas (OLICOCI), la estudiante Mía Urruela Moya, de la Escuela y Colegio El Valle, obtuvo una medalla de oro en la categoría B.

Los resultados fueron dados a conocer por la Dirección Regional de Educación de Pérez Zeledón, que destacó el desempeño de los alumnos, quienes demostraron sus conocimientos y habilidades en estas disciplinas científicas.