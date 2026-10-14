Banco Popular consolida un histórico avance en reputación empresarial

La confianza se construye con hechos y a lo largo del tiempo. Con esa visión, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal recibe su mejor posición en el ranking Merco Empresas Costa Rica, al ubicarse en 2026 en el puesto 13 entre las empresas con mejor reputación del país, consolidando una trayectoria sostenida de creciente valoración.

El resultado posiciona además al Banco Popular como la segunda entidad pública mejor ubicada en la clasificación general y el segundo banco con mejor reputación de Costa Rica, fortaleciendo su presencia entre las organizaciones mejor valoradas del país.

A este avance se suma otro resultado relevante: en Merco Responsabilidad ESG Costa Rica 2026, el Banco Popular ascendió siete posiciones respecto del año anterior y alcanzó el puesto 17 entre las organizaciones mejor valoradas del país en esta materia.

Más allá de las posiciones alcanzadas, ambos resultados representan un estímulo para continuar fortaleciendo la relación del Banco con sus clientes y con la sociedad costarricense, mientras profundiza su transformación para ofrecer un servicio más cercano, eficiente, innovador y de calidad.

“Este resultado nos llena de orgullo, pero, sobre todo, de gratitud. Desde 2023 emprendimos una profunda transformación del Banco Popular, poniendo a las personas en el centro para responder mejor a sus necesidades. Esta evolución nos confirma que vamos en la dirección correcta y nos compromete a seguir mejorando, porque detrás de la reputación hay algo mucho más importante: la confianza de nuestros clientes y de Costa Rica”, señaló Gina Carvajal, Gerente General Corporativa.

“Agradecemos profundamente a cada cliente que nos elige y a todas las personas trabajadoras que hacen posible esta transformación. Costa Rica es nuestra razón de ser y la llevamos en el corazón. Seguiremos construyendo un Banco cada vez más cercano, moderno, eficiente e innovador, comprometido con generar bienestar y oportunidades para las personas y el país”, agregó Carvajal.

UNA EVOLUCIÓN SOSTENIDA

La posición alcanzada en 2026 confirma una trayectoria sostenida de crecimiento del Banco Popular en reputación. En apenas cuatro años, la entidad ha avanzado 35 lugares en el ranking nacional, al pasar del puesto 48 en 2022 al 13 en 2026, una evolución que acompaña el proceso de transformación de la institución y su apuesta por fortalecer la relación con sus clientes y con la sociedad costarricense.

El desempeño en reputación se complementa con el avance obtenido en Merco Responsabilidad ESG Costa Rica 2026, donde el Banco Popular pasó de la posición 24 en 2025 a la 17 en 2026, un ascenso de siete lugares en un año.

Este resultado suma otra dimensión a la creciente valoración de la institución y refuerza su compromiso con una gestión responsable y con la generación de bienestar económico, financiero, social y ambiental para Costa Rica.

Los resultados forman parte de la décima edición de las mediciones de Merco en Costa Rica, monitor corporativo de referencia en Iberoamérica que evalúa la reputación de las empresas desde el año 2000. Sus mediciones de reputación empresarial y Responsabilidad ESG 2026, dadas a conocer este jueves, permiten observar, desde perspectivas complementarias, la valoración de las organizaciones y su desempeño responsable. En Merco Empresas Costa Rica 2026 participaron directivos empresariales, analistas financieros, periodistas económicos, académicos, organizaciones sociales y laborales, sector público y ciudadanía, entre otros públicos.