Impulsan la inclusión mediante clases de música para personas con discapacidad

Ser parte de un coro y aprender a tocar guitarra, serán dos alternativas que tendrán las personas con discapacidad en Pérez Zeledón.

Las clases se brindarán en la Escuela de Música Sinfónica del cantón de marzo a diciembre del 2027.

Como parte de este proyecto, se llevó a cabo un encuentro con representantes de instituciones y organizaciones que agrupan a personas con discapacidad, para hablar detalles.

La iniciativa la trabajan en conjunto entre la Escuela de Música y el CONAPDIS.

Para los participantes, esta es una muy buena oportunidad.

En diciembre se estaría llevando a cabo la prematrícula. En el coro esperan a más de 20 personas, mientras que para el curso de guitarra, serán 12 personas.

Los interesados pueden comunicarse al contacto: 4036-1300 en la extensión 1346 del CONAPDIS. (PONER CONTACTO EN UN SUPER)