Disney Díaz, la Perla del Caribe promueve su reciente tema: El Viejito Mirón

«El Viejito Mirón”, el más reciente sencillo de la cantante costarricense Disney Díaz, conocida como «La Perla del Caribe».

Ella realizó una gira en Pérez Zeledón, parar promocionar este nuevo tema, que ya se encuentra en todas las plataformas.

Estuvo en Tv Sur, donde habló precisamente de lo que representa.

La Perla del Caribe, ya tiene casi 10 años estar en el mundo musical.

Disney Díaz, busca el apoyo de la población.

La Perla del Caribe, como se conoce a esta cantante costarricense, espera que la población la apoye en este nuevo sencillo.