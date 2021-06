Jefes de servicio conversan con familiares de pacientes covid en el Hospital Escalante Pradilla

Pérez Zeledón. Una muy buena iniciativa que se realiza en el Hospital Escalante Pradilla, reproducimos la información realizada por el departamento de prensa de CCSS.

En el hospital Fernando Escalante Pradilla de Pérez Zeledón (HEP) se pusieron en el lugar de las familias que tienen seres queridos con covid-19 y que están hospitalizados en ese establecimiento de salud.

La directora general, directora de Enfermería, jefaturas de la Consulta Externa, Emergencias, Medicina, Ginecología, Anestesia, Pediatría, Rayos X, Médico de Edus, Cirugía y médicos asistentes de servicios se pusieron de acuerdo para crear un proyecto extralaboral y estar en contacto con los parientes de las personas enfermas por el virus SARS-CoV-2.

Luego del intercambio de ideas y pensamientos nació “Padrinos de Voz” espacio a lo interno del hospital que mantiene vivo el vínculo paciente-funcionario-familiar.

La doctora Joicy Solís Castro, directora general del HEP explicó que de manera voluntaria cada jefatura se convierte en vocero de uno o más pacientes y realiza llamadas todos los días al esposo, hija, nieto o cónyuge para contarle aspectos básicos de su ser querido.

“Este modelo que empezamos a usar el 19 de mayo nos ha acercado mucho a las familias que sufren por la ausencia de su ser querido. Cada jefatura elije el momento idóneo para conversar con el familiar; se establece un nexo muy importante y buscamos palabras estratégicas que los ayude a llenarse de fe y esperanza” expresó la doctora Solís Castro.

La directora de Enfermería, Marjorie Valverde Esquivel destacó que, aunque el trabajo que tienen es mucho, es importante escuchar a las personas, dejarlos que se desahoguen y que tengan la convicción de que sus seres amados están en las mejores manos.

“A veces entro más temprano de lo usual para darle los buenos días a la familia y muchas veces tenemos lindas noticias para darles y esto cambia el día para uno mismo porque recibe lluvias de bendición y palabras muy sentidas que lo motivan a seguir trabajando con amor” resaltó la doctora Valverde Esquivel.

“Lo más valioso y bonito de este programa es que logramos darle un poco de tranquilidad a las personas que sufren, en sus casas por la ausencia de su ser querido. Nos ponemos en el lugar de esa esposa, de esa madre, de esa abuela y cuando uno llama siente que los deja más esperanzados y tranquilos” contó el doctor Cristian Granados jefe la Consulta Externa.

Wendy Navarro vecina de Pérez Zeledón, tuvo a su esposo hospitalizado por covid-19 en el HEP y recibió vasto apoyo por parte de uno de los jefes de servicio “muy agradecida porque a mí me llamaba todos los días el doctor Granados y me daba información de mi esposo. Además, el médico me facilitó su número de teléfono y me enviaba mensajes por WhatsApp con regularidad y me comentaba sobre la salud de mi esposo. Yo me desahogaba mucho cuando me llamaba y él me ofrecía palabras de aliento.Ahora mi esposo ya está en casa y aún el doctor Granados sigue acompañándonos y pendiente de nosotros”.

Milady Calderón Durán, vecina de Pedregoso de Pérez Zeledón manifestó que en su familia hubo tres personas que requirieron hospitalización por tener covid-19 y que el apoyo recibido de los funcionarios fue excepcional. “Muy agradecida con la doctora Solís porque siempre tuvo palabras de esperanza, de aliento y de bendición para nosotros en la familia; nos informaba del estado de salud y aprovechaba para motivarnos. Su trato es humanizado, es de alta categoría y se nota el amor que le tienen a los pacientes” Milady Calderón Durán.

En el proyecto “Padrinos de Voz” participan entre ellos las doctoras; Marcela Camacho, Adriana Pérez, Daniela Chacón, Miryam Farah y los doctores Jaffet Angulo, José Fernando Brenes, Carlos Vásquez, Roberto Garita, Carlos Argüello, Juan Carlos Ruiz, Oscar Castro y José Miguel Jiménez.

Publicación hecha por la CCSS