Ante polémica del 2025, Comisión Cívica toma medidas ante ubicación de toldos y carretas

Durante el desfile patrio del 15 de setiembre en San Isidro de El General en el año 2025, se generó toda una polémica, con la colocación de toldos en las aceras, que tenían hasta cadenas y candados, impidiendo el libre tránsito de la población, hasta donde, además, se lucró por esto.

Además, de la colocación de carretas no autorizadas, principalmente, en el sector que se asigna para personas con discapacidad a un costado de la terminal de autobuses.

Por eso, se están tomando las medidas correspondientes.

En ese sentido, se tiene la coordinación con las diferentes autoridades como: la Policía Municipal, Policía de Tránsito, Fuerza Pública y demás entidades.

Con respecto al desfile como tal, ya se tienen las 34 delegaciones, donde la prioridad es la participación de los centros educativos.

En cuanto al recorrido de La Antorcha el 14 de setiembre, como ya habíamos informado en Tv Sur, este año, iniciará desde la escuela de Villa Mills y no desde La Georgina, debido a que el negocio en este lugar, cerró y no se tienen las condiciones para la cantidad de personas que llegan al lugar.

En cuanto al desfile de faroles, igualmente será el 14 de setiembre a las seis del parque en el parque de San Isidro de El General, coordinado por la dirección regional del MEP.