Etapa final de voleibol de playa colegial será el jueves 27 de agosto

La cancha de voleibol de playa en el Polideportivo de San Isidro de El General será el escenario para que cuatro colegios en femenino y cuatro en masculino busquen la clasificación a la etapa interregional.
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