Etapa final de voleibol de playa colegial será el jueves 27 de agosto

Por
Johan Garcia G.
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La cancha de voleibol de playa en el Polideportivo de San Isidro de El General será el escenario para que cuatro colegios en femenino y cuatro en masculino busquen la clasificación a la etapa interregional.

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