Más de 100 estudiantes participaron en Encuentro de Mujeres y Niñas en Ciencia y Tecnología en el Liceo Rural Yimba Cajc

La ciencia y la tecnología también se construyen desde los territorios. El 27 de agosto, cerca de 100 estudiantes mujeres de 15 a 17 años de la Región Brunca participaron en el Encuentro de Mujeres y Niñas en Ciencia y Tecnología, que se realizó en el Liceo Rural Yimba Cajc, en el Territorio Indígena Rey Curré, Buenos Aires, Puntarenas.

La iniciativa fue impulsada conjuntamente por Micitt Costa Rica, Ministerio de Educación Pública MEP, Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) e INAMU, mediante la Comisión Interinstitucional de Encuentros de Mujeres y Niñas en Ciencia y Tecnología.

La actividad fue organizada en conjunto con la Dirección Regional de Educación Grande de Térraba.

Estuvieron presente estudiantes del Liceo Concepción, Liceo Rural Chánguena, C.T.P. de Osa, Liceo Finca Alajuela, C.T.P. de Buenos Aires, Liceo del Carmen y de Rey Curré, como anfitrión.

Las participantes vivieron la Operación Matilda, una experiencia de aprendizaje basada en retos en temas de ciberseguridad, programación, pensamiento lógico y computacional.

Más oportunidades. Más referentes. Más mujeres construyendo ciencia y tecnología desde todos los territorios.