Del 1 al 4 de setiembre será la reprogramación de la Prueba Nacional Estandarizada de Lenguas Extranjeras

Del primero al cuatro de setiembre de 2026 se llevará a cabo la reprogramación de la Prueba Nacional Estandarizada de Lenguas Extranjeras (Inglés) del Ministerio de Educación Pública (MEP).

Esta prueba la realizan los estudiantes de último nivel de los colegios, pero en esta ocasión no todos la tendrán que realizar, sino aquellos que no pudieron posterior al 17 de junio, cuando detectaron la filtración de un documento en PDF con el examen aplicado, el cual, al parecer, circuló en chats de estudiantes.

Cada centro educativo, maneja la coordinación de los estudiantes quienes tienen que hacerla.

Los estudiantes tendrán tres horas, 90 minutos de lectura y 90 minutos para escucha. Mientras que los estudiantes que tengan apoyos, tendrán una hora adicional.

Los horarios serán tanto en la mañana, a partir de las ocho y en la tarde, a las 12 medio día, en el caso de horario diurno.

Mientras que en nocturno, desde las seis de la tarde.

Los estudiantes deben estar obligatoriamente inscritos en la PAI, (Prueba de Acceso a la Información) que es la plataforma oficial del MEP utilizada para gestionar y descargar las credenciales de la Prueba Nacional Estandarizada de Lenguas Extranjeras en Costa Rica.