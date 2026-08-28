Caficultores de Pérez Zeledón se preparan en Foro del ICAFE y brindan aportes ante necesidades del sector

Así opinaron los de los productores de café, quienes participaron en el Foro del ICAFE que se llevó a cabo en el cantón de Pérez Zeledón durante los días 27 y 28 de agosto, en las instalaciones de la Universidad Nacional, en el campus en este cantón.

Además, se hizo referencia a que en la cosecha 2026-2027, se tiene un proyección para este cantón de 230 mil fanegas.

También, durante el Foro, se brindó información sobre la contratación de los recolectores indígenas Ngäbe-Buglé migrantes.

El Foro cerró la presentación de los manifiestos construidos durante las mesas de diálogo, donde productores y representantes del sector cafetalero compartieron sus propuestas, prioridades y acciones para fortalecer la caficultura.