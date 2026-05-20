Ministro de Agricultura reitera servicio gratuito en trazabilidad en SENASA a productores con menos de 150 animales

De esta manera, el Ministro de Agricultura y Ganadería, Juan Gabriel Ramírez, reiteró que los productores quienes tienen 150 animales o menos, tienen el servicio gratuito de identificación y de registro que realiza el SENASA.

La identificación individual y rastreabilidad bovina es una herramienta clave para fortalecer la producción ganadera, mejorar el control sanitario y abrir oportunidades en mercados de mayor valor.

De acuerdo con el Decreto N.° 44336, a partir del 26 de octubre de 2026 será obligatoria la identificación individual para la movilización de bovinos y bufalinos fuera del establecimiento.

Tras el vencimiento del plazo inicial el pasado 26 de abril para la identificación individual del ganado bovino, el Gobierno de la República oficializó una reforma que amplía el período de adaptación, con el objetivo de facilitar el cumplimiento por parte de los productores y asegurar una implementación ordenada del sistema de trazabilidad en todo el país.

Durante este período, se permitirá la movilización de animales no identificados individualmente mediante el uso de guías físicas o digitales autorizadas por el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), lo que brinda flexibilidad operativa al sector mientras se completa el proceso de implementación.

Una vez concluido este plazo extraordinario, la medida será obligatoria en su totalidad: ningún bovino podrá movilizarse fuera del establecimiento si no cuenta con su identificación individual oficial, consolidando así un sistema de control más robusto, transparente y eficiente.

📞 Centro de asistencia al usuario:

7071-5688 | 7071-5689