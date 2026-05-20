Asociación impulsa la creación de la Casita Rosa de Pérez Zeledón

Un lugar para reunirse, pero también donde se puedan quedar a dormir algunas pacientes, es lo que pretenden con el proyecto Casita Rosa, que impulsa la Asociación de Sobrevivientes de Cáncer de Seno de Pérez Zeledón.

Esta una iniciativa que trabaja la junta directiva de la agrupación.

Para el proyecto, se tramita ya un terreno ubicado en Ciudadela Blanco en San Isidro de El General, muy cerca del Hospital Escalante Pradilla.

Para ello, se coordina con la Asociación de Desarrollo del lugar, para luego hacer el trámite legal en la Municipalidad de este cantón.

Esperan primero tener primero el terreno en convenio, para luego trabajar en una campaña con el fin de que se pueda construir la infraestructura.

La Casita Rosa, sería un espacio para que las mujeres con cáncer de seno, de lugares lejanos se puedan quedar hasta dormir si tienen citas.

También, para reunirse y compartir, apoyarse.

Así que una vez que se tenga el terreno, se espera iniciar para contar con la obra.